Чехия готовится выслать порядка 60 сотрудников дипмиссии РФ

Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек заявил о готовности Праги выслать порядка 60 сотрудников российской дипмиссии. Об этом он сообщил в интервью газете "Лидове новины".

Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек заявил о готовности Праги выслать порядка 60 сотрудников российской дипмиссии. Об этом он сообщил в интервью газете "Лидове новины".

Власти республики сделают соответствующее заявление, если Москва до 12:00 по местному времени (13:00 по Москве) 22 апреля не примет решение о возвращении в РФ объявленных персонами нон грата чешских дипломатов, отметил Кулганек. По его словам, Прага стремится сравнять число работников представительств России и Чехии.

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин ранее пообещал минимизировать возможные негативные последствия высылки 18 дипломатов из Чехии для российских граждан, которые находятся в республике.