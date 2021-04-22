СК Петербурга возбудил дело из-за призывов к массовым беспорядкам

Уроженец Смоленской области стал фигурантом уголовного дела о призывах к массовым беспорядкам. Мужчина задержан.

Уроженец Смоленской области стал фигурантом уголовного дела о призывах к массовым беспорядкам. Мужчина задержан.

По данным следствия, 36-летний подозреваемый разместил в феврале 2021 года в мессенджере аудиозапись, где призывал устроить массовые беспорядки в России и оказывать сопротивление представителям власти. В минувшую среду силовики провели у него обыски.

Оперативные мероприятия были связаны с уголовным делом, которое возбудили из-за умышленного перекрытия дорог в Петербурге участниками несогласованных акций, которые состоялись зимой текущего года.

Накануне МВД РФ сообщило, что в несанкционированных мероприятиях в 29 городах России участвовали 14,4 тыс. человек. В некоторых регионах на анонсированные шествия никто не пришел.