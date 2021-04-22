«Стране нужны новые Королевы». Певцов рассказал о плюсах и минусах Послания Путина

Народный артист РФ Дмитрий Певцов посетовал, что глава государства в своей речи не затронул тему приостановки пенсионной реформы.

Послание президента Федеральному собранию ознаменовало качественный скачек в развитии мер социальной поддержки и обнадежило россиян, полагает общественный деятель, Народный артист РФ Дмитрий Певцов, побывавший на мероприятии в московском Манеже.

Он обратил внимание, что выплаты по 10000 рублей семьям с детьми школьного возраста в условиях роста цен пришлись как нельзя кстати, а заявленная Путиным поддержка образования и увеличение числа бюджетных мест в вузах станет хорошим подспорьем для ребят из малообеспеченных семей. Но не менее важно уделить пристальное внимание школьному образованию, подчеркнул он.

«Стране нужны инженеры и конструкторы. — считает артист. — И этот путь начинается в школах. Дома пионеров надо возродить в новом качестве. Дома детского научно-технического творчества — должны быть в каждом районе. Стране нужны новые Курчатовы и Королевы!».

Приоритет решения внутренних проблем страны, в частности восстановления экономики после пандемии, над вопросами внешней политики Певцов приветствовал. Коронавирус, по его словам, обнажил болевые точки отечественного здравоохранения:

«Не хватало врачей, оборудования, помещений, чтобы бороться с традиционными заболеваниями - онкологией, кардиологией, диабетом, гепатитом. Сказались сокращения бюджетной медицины и недоступность для большинства людей платной. Хорошо, что президент поставил задачу сделать отечественную медицину способной защитить страну от любых вызовов».

Приоритетные задачи государства сегодня, убежден артист, добиться повышения рождаемости и приостановить пенсионную реформу на фоне возросшей смертности и безработицы.