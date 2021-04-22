Гости медиацентра "Патриот" найдут причины провала протестных акций

Федеральное агентство новостей совместно с Медиагруппой "Патриот" проведет онлайн-эфир на тему "Итоги протестных акций", участие в котором примут политологи и журналисты.

Федеральное агентство новостей совместно с Медиагруппой "Патриот" проведет онлайн-эфир на тему "Итоги протестных акций", участие в котором примут политологи и журналисты.

В некоторых городах РФ накануне прошли несанкционированные митинги сторонников осужденного блогера Алексея Навального, который сейчас отбывает срок за нарушения условного режима.

Согласно данным, которые обнародовало МВД, в протестных акциях по стране приняли участие менее 15 тыс. человек.

На улицы в Кызыле вышли два местных жителя, в Череповце — 15. В Хабаровске — 200, а во Владивостоке — 350. Хотя на сайте организаторов манифестации было заявлено участие 460 тыс. человек по всей РФ.

В столице в митинге приняли участие около 6 тыс. человек. На сайте организаторов при этом обещали выйти на улицы более 115 тыс. В Петербурге на несанкционированный митинг отправились 4,5 тысячи человек.

Приглашенные политологи и социологи проанализируют ситуацию и выяснят причины массового провала прошедших акций, а также обсудят действия властей и реакцию общества.

Прямой эфир можно будет посмотреть здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Медиагруппа "Патриот" и ФАН приглашают к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

Контакты пресс-центра "Патриот":

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