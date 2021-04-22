Петросян выложил в Сеть новое фото с пропавшей со сцены Надеждой Кадышевой

Народный артист России Евгений Петросян показал поклонникам совместный снимок с певицей Надеждой Кадышевой, которая уже долгое время не появляется на отечественной сцене.

Народный артист России Евгений Петросян показал поклонникам совместный снимок с певицей Надеждой Кадышевой, которая уже долгое время не появляется на отечественной сцене.

Фотография сделана на съезде Международного союза деятелей эстрадного искусства в театре "Золотое кольцо". Его участниками стали многие знаменитые артисты. Присутствующий на мероприятии юморист запечатлелся со своими коллегами. Совместный кадр с Надеждой Бабкиной, Владимиром Винокуром и хозяйкой театра Надеждой Кадышевой Петросян выложил в Instagram.

Некоторые подписчики юмориста испугались внешнего вида народной артистки РФ. Они отметили, что певица "постарела" и выглядит уставшей, что говорит о явных признаках проблем со здоровьем.

"Что Кадышева с собой сделала?"; "Выглядит больной"; "Давно ее не видно было", — написали пользователи Сети.

Однако нашлись и те, кто вступился за знаменитость. По их мнению, звезда часто гастролирует и выступает в родном театре, а не исчезла со сцены, как пишет пресса.

В настоящий момент Надежде Кадышевой 61 год. Три года назад артистка перенесла операцию на сердце. По словам медиков, только с помощью хирургического вмешательства можно было предотвратить сердечный приступ, вызванный тахикардией. Последнюю спровоцировали плотный рабочий график певицы и частые недосыпы.