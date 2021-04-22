Бердымухамедов-младший стал «заслуженным собаководом Туркменистана»

Почетный титул туркменскому вице-премьеру вручил его отец, президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Председатель Высшей контрольной палаты Туркменистана и глава Международной ассоциации «Туркменские алабаи» Сердар Бердымухамедов удостоился от своего отца, президента Гурбангулы Бердымухамедова, почетного титула «Заслуженный собаковод Туркменистана». 21 апреля глава государства подписал соответствующий указ.

В документе сказано, что Бердымухамедов-младший получил награду за то, что смог приноровить достижения современной науки к практике разведения алабаев на территории независимого Туркменистана, чем приумножил «мировую славу» этой породы. Торжественная церемония вручения титула была приурочена к национальному празднику туркменского алабая.

К среднеазиатским овчаркам у президента Гурбангулы Бердымухамедова особый пиетет. Чего стоит шестиметровая золотая статуя алабая, которую с подачи туркменского лидера открыли в Ашхабаде в 2020 году. 12 ноября президент лично присутствовал на открытии монумента и «проявил уважение, почтение к беспримерной отваге и большому доброму сердцу этих замечательных животных» (так пишут местные СМИ).

Свою любовь к этой породе Бердымухамедов также пытался привить и другим мировым лидерам. К примеру, во время личной встречи с президентом Владимиром Путиным в 2017 году он подарил главе РФ щенка алабая.