Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
11:48   22 Апреля 2021
Происшествия

Самолет Ил-78 готовится к аварийной посадке в Жуковском

Самолет Ил-78 готовится к аварийной посадке в Жуковском

Экипаж самолета-заправщика Ил-78 готовится совершить экстренную посадку в подмосковном аэропорту Жуковский. Это связано с проблемами со стойкой шасси.

Представитель экстренных служб региона сообщил Федеральному агентству новостей, что сейчас на позициях находятся представители МЧС и пожарной охраны Жуковского. На борту самолета-танкера Ил-78 находится 16 человек.

По предварительной информации, экипаж самолета выявил техническую неисправность носовой стойки шасси. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#самолет #посадка #шасси #жуковский #ил-78

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров