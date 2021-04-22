Самолет Ил-78 готовится к аварийной посадке в Жуковском

Экипаж самолета-заправщика Ил-78 готовится совершить экстренную посадку в подмосковном аэропорту Жуковский. Это связано с проблемами со стойкой шасси.

Экипаж самолета-заправщика Ил-78 готовится совершить экстренную посадку в подмосковном аэропорту Жуковский. Это связано с проблемами со стойкой шасси.

Представитель экстренных служб региона сообщил Федеральному агентству новостей, что сейчас на позициях находятся представители МЧС и пожарной охраны Жуковского. На борту самолета-танкера Ил-78 находится 16 человек.

По предварительной информации, экипаж самолета выявил техническую неисправность носовой стойки шасси. Обстоятельства инцидента устанавливаются.