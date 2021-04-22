Найденная мертвой в Алапаевске девочка могла утонуть в реке

Труп пропавшей 14-летней школьницы нашли в Свердловской области. По словам местных жителей, она утонула.

Труп пропавшей 14-летней школьницы нашли в Свердловской области. По словам местных жителей, она утонула.

Девочка-подросток пропала 14 апреля в городе Алапаевск. Она ушла из дома и не сообщила, куда направляется. Мобильный телефон не отвечал. Родители обратились за помощью в правоохранительные органы. К поискам ребенка подключились волонтеры.

Позднее стало известно, что 14-летняя девочка погибла. Ее тело обнаружили поисковики. Согласно предварительным данным, ребенок мог утонуть. Пользователи в Сети рассказали, что трагическую новость подтвердила родственница школьницы. По факту случившегося проводится проверка.