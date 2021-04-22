Россия за день. Главное: мэр-тиктокер в Красноярске, газ на Камчатке и допросы в Крыму

Мэр Красноярска засветился в TikTok, газификация добралась до Камчатки, а правоохранители проверяют команду экс-мэра Евпатории.

Магаданская область. Самым богатым депутатом областной думы Магадана стал бизнесмен Александр Басанский. Он задекларировал доход за 2020 год в размере 4,3 млрд рублей. Близок к статусу миллиардера также оказался местный парламентарий Игорь Донцов, его заработок составил 929 млн рублей.

Волгоградская область. Жители Волгограда ополчились против мэра Виталия Лихачева из-за его решения снести усадьбу «Сосновый бор». Петицию об отмене решения властей подписали уже более пяти тысяч человек. Они считают этот гостиничный комплекс чуть ли не единственным «оазисом» в городе, а решение о его закрытии называют «местечковой войной».

Московская область. Глава Подмосковья Андрей Воробьев после послания президента РФ решил скорректировать собственное ежегодное обращение к жителям области, намеченное на 27 апреля. Губернатор объяснил, что построит речь исходя из дополнительных возможностей программ, представленных Владимиром Путиным.

Красноярская область. Мэр Красноярска Сергей Еремин засветился в ролике TikTok о «самой лучше работе в мире». Видео опубликовано в соцсети от имени городской администрации в ее официальном аккаунте и уже собрало более трех тысяч просмотров,а также почти сотню лайков.

Челябинская область. Метро в Челябинске будет достроено благодаря федеральному финансированию. Об этом после послания президента сообщил губернатор региона Алексей Текслер. Он пообещал жителям вписать подземку в городскую транспортную сеть, чего не получалось сделать со времен СССР.

Новосибирская область. Депутаты заксобрания региона раскритиковали чиновников из мэрии Новосибирска за грязь, пыль и ямы на дорогах. Парламентарии потребовали гнать из администрации тех, кто отвечает за уборку и ремонт городских улиц. Они добавили, что ответственных лиц пригласят на ближайшее заседание транспортного комитета.

Свердловская область. Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман отказался участвовать в предстоящих выборах в Госдуму. По его словам, это невозможно в первую очередь по «техническим причинам». Политик намерен побороться за кресло губернатора Свердловской области в следующем году.

Метро в Екатеринбурге продолжат строить, если в течение года правительство города представит федеральным коллегам график работ и экономическое обоснование проекта. Об этом заявил сенатор Аркадий Чернецкий, обсуждая с местными чиновниками ежегодное послание президента РФ Федеральному собранию.

Республика Башкортостан. Прокуратура запретила отлавливать бродячих собак в Учалинском районе, где на днях стая животных насмерть загрызла четырехлетнего мальчика. Решение надзорного органа обосновано тем, что у подрядчика, найденного администрацией, нет специального транспорта.

Камчатский край. На Камчатке по поручению президента России в ближайшее время будет построена локальная газопринимающая инфраструктура. Губернатор региона Владимир Солодов сообщил, что это решение позволит сдержать рост стоимости топлива на полуострове и сделать его более доступным.

Республика Крым. Следователи допросят чиновников из команды экс-главы мэрии Евпатории, которого задержали по подозрению в крупной взятке. Сообщается, что оперативники провели обыски в администрации и вызвали на дачу показаний двух вице-мэров, а также руководителя и сотрудника департамента имущественных и земельных отношений.

Архангельская область. Новыми министром по делам молодежи и спорта в Архангельске назначен Андрей Багрецов. Распоряжение подписал губернатор области Александр Цыбульский. Ранее чиновник на протяжении трех лет возглавлял региональное агентство по спорту.

Омская область. Благодаря мерам поддержки, озвученным 21 апреля президентом России, губернатор Омской области Александр Бурков планирует завершить возведение аэропорта Омск-Федоровка и построить Северный обход Омска, которая свяжет город с Тюменью, Новосибирском и Павлодаром.

Брянская область. Журналист из Брянска попросил у главы администрации города Александра Макарова и мэра Марины Дбар вернуть ему 83 рубля. По его словам, из-за плохой работы общественного транспорта публицист был вынужден уехать на такси и заплатить 103 рубля вместо 20.

Белгородская область. Депутаты областной думы в Белгороде единогласно назначили нового председателя контрольно-счетной палаты (КСП) региона. Должность занял руководитель государственно-правового управления администрации губернатора Евгений Петров. Он сменил на посту вышедшего на пенсию Николая Звертаева.