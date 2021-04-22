Губернатор Омской области рассказал о планах по строительству аэропорта и Северного обхода

Губернатор Омской области Александр Бурков положительно оценил меры поддержки регионов, о которых президент РФ Владимир Путин заявил во время послания Федеральному собранию.

Губернатор Омской области Александр Бурков положительно оценил меры поддержки регионов, о которых президент РФ Владимир Путин заявил во время послания Федеральному собранию.

Озвученные президентом РФ меры поддержки регионов страны помогут Омской области значительно развить транспортную структуру. Таким образом в скором времени в Омске будет достроен аэропорт, заявил губернатор области Александр Бурков.

"Для региона это важное решение, как для строительства Северного обхода вокруг города Омска, так и для реализации проекта аэропорта "Федоровка" и Иртышской набережной. Северный обход будет иметь межрегиональное значение", — отметил он.

Губернатор региона добавил, что при помощи Северного обхода дорогой удастся связать такие населенные пункты, как Омск, Тюмень, Новосибирск и Павлодар. В последние годы область сократила свои долги на 20%, что позволило значительно перераспределить средства и брать бюджетные кредиты по минимальным ставкам, добавил Бурков.