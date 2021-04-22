Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Крым, где будет проходить основной этап межвидовых учений войск Южного военного округа и ВДВ.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Крым, где будет проходить основной этап межвидовых учений войск Южного военного округа и ВДВ.

Согласно информации, в рамках внезапной проверки боеготовности Шойгу совершил вертолетный облет районов дислокации боевой техники и войск, оценив готовность сухопутной и морской группировок к учениям.

Также отмечается, что министр заслушал доклад командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова о предстоящих действиях войск во время маневров.

Известно, что в масштабных учениях на полигоне Опук будут задействованы подразделения общевойсковой армии, боевые корабли и суда, воинские части береговых войск Черноморского флота, ВКС и ПВО, часть сил Каспийской флотилии, а также подразделения ВДВ.