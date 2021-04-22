Отлов бродячих животных запрещен в селе Сафарово, где собаки растерзали ребенка

Прокуратура наложила запрет на отлов бродячих животных в Учалинском районе Башкирии, где собаки насмерть загрызли четырехлетнего мальчика.

Прокуратура наложила запрет на отлов бродячих животных в Учалинском районе Башкирии, где собаки насмерть загрызли четырехлетнего мальчика.

В феврале текущего года администрация района опубликовала тендер на отлов и стерилизацию бездомных животных, сообщил замглавы муниципалитета Алмас Рахматуллин. Подрядчик был найден только в апреле, однако после заключения контракта он так и не смог приступить к работе из-за запрета, наложенного прокуратурой ввиду отсутствия специального транспорта.

Несколько дней назад стая бродячих псов растерзала ребенка в селе Сафарово. Следователи возбудили уголовное дело о халатности, в рамках расследования задержан глава сельсовета, сообщало UFA1.RU.