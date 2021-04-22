Мэр Красноярска рассказал в TikTok о "лучшей работе в мире"

Официальный аккаунт администрации Красноярска в TikTok выпустил видео с мэром Сергеем Ереминым, где показана "лучшая работа в мире".

Официальный аккаунт администрации Красноярска в TikTok выпустил видео с мэром Сергеем Ереминым, где показана "лучшая работа в мире".

Ролик поделен на две части. В первой Еремин инспектирует объекты в неблагоприятных погодных условиях и трудится с документами в своем кабинете. Видео подписано: "Как на самом деле выглядит работа мэра". В другой части герои различных фильмов повторяют фразу "лучшая работа вы мире". Публикация набрала 77 лайков и более трех тысяч просмотров.

На других роликах в TikTok администрация Красноярска демонстрирует работы по благоустройству, кадры из жизни туристической полиции и горожан. Шапка профиля гласит, что в соцсети публикуются "новости любимого города под углом юмора". Также у мэрии есть страницы в Instagram и "ВКонтакте".