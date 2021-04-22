Названо условие продолжения строительства метро в Екатеринбурге
Екатеринбург может получить деньги на строительство метро, если выполнит ряд условий. Такое заявление сделал сенатор Аркадий Чернецкий.
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости развития общественного транспорта в региональных центрах, а также строительстве метро в городах-миллионниках. По словам главы государства, Нижний Новгород и Челябинск получат деньги на эти цели из федерального бюджета. Екатеринбург также может рассчитывать на такую помощь, если подготовит проект с экономическим обоснованием и графиком работ, рассказал Чернецкий в ходе заседания с парламентариями и чиновниками.
Правительство Екатеринбурга планирует обратиться за федеральной помощью в строительстве метрополитена в течение года. Деньги на такие цели будут выделять только регионам с относительно небольшими долгами, обратил внимание сенатор.