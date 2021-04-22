Названо условие продолжения строительства метро в Екатеринбурге

Екатеринбург может получить деньги на строительство метро, если выполнит ряд условий. Такое заявление сделал сенатор Аркадий Чернецкий.

Екатеринбург может получить деньги на строительство метро, если выполнит ряд условий. Такое заявление сделал сенатор Аркадий Чернецкий.

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости развития общественного транспорта в региональных центрах, а также строительстве метро в городах-миллионниках. По словам главы государства, Нижний Новгород и Челябинск получат деньги на эти цели из федерального бюджета. Екатеринбург также может рассчитывать на такую помощь, если подготовит проект с экономическим обоснованием и графиком работ, рассказал Чернецкий в ходе заседания с парламентариями и чиновниками.

Правительство Екатеринбурга планирует обратиться за федеральной помощью в строительстве метрополитена в течение года. Деньги на такие цели будут выделять только регионам с относительно небольшими долгами, обратил внимание сенатор.