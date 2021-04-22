Волгоградцы раскритиковали местные власти за идею снести усадьбу "Сосновый бор"

Жители Волгограда назвали варварством инициативу городской мэрии о сносе усадьбы "Сосновый бор". Глава администрации Виталий Лихачев решил избавиться от постройки.

Жители Волгограда назвали варварством инициативу городской мэрии о сносе усадьбы "Сосновый бор". Глава администрации Виталий Лихачев решил избавиться от постройки.

Журналисты издания "Блокнот Волгограда" провели среди горожан социологический опрос с участием более 840 человек и выяснили, что подавляющее большинство из них (95,05%) не видит реальной заботы Лихачева о городе.

"Принимая и лоббируя такие движения по сносу оазисов, таких малочисленных в городе, его во враги Волгограда записывать надо!!! Это местечковая война!!! Нагадить конкретному человеку. А то, что можно и нужно сохранить бор, об этом даже не думают!", — сказал один из респондентов.

Другой участник опроса выразил негодование в связи с тем, что власти не приняли решение передать готовое сооружение детям, и констатировал, что способны те только на снос.

Жителей областного центра также возмутило, что вместо усадьбы им ничего не предлагают. По их словам, администрация избавляется от всего, что нравится людям, но никогда не компенсирует этого.