Замначальника ОМВД в Ленобласти стала фигурантом дела о взятке

Замначальника ОМВД в Ленобласти вымогала деньги у подчиненного. Материалы проверки направлены в СУ СК РФ по Ленинградской области.

Замначальника ОМВД в Ленобласти вымогала деньги у подчиненного. Материалы проверки направлены в СУ СК РФ по Ленинградской области.

Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело в отношении высокопоставленного лица в отделе ОМВД по Бокситогорскому району.

По данным следствия, чиновница присвоила себе денежную премию одного из коллег. Инцидент произошел во время получения зарплаты. Женщина потребовала отдать ей сумму, а подчиненный беспрекословно перевел ей деньги на банковскую карту.

Правоохранительные органы проводят проверку в отношении подозреваемой, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Им предстоит установить, был ли это единичный случай или целая система.