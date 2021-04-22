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11:02   22 Апреля 2021
Общество

Глава Подмосковья возьмет в основу своего обращения поручения президента РФ

Глава Подмосковья возьмет в основу своего обращения поручения президента РФ

Губернатор Московской области Андрей Воробьев скорректирует свое традиционное обращение к жителям региона в соответствии с посланием президента РФ Федеральному собранию.

Глава Подмосковья ежегодно выступает перед жителями региона, в этом году обращение состоится 27 апреля. Текст будет основан на программе, которую озвучил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию в среду, 21 апреля.

"Мое обращение будет основано на идеологии, программе президента, которая дает нам дополнительные возможности", — заявил Воробьев.

В послании президент обозначил задачи, направленные на улучшение качества жизни россиян, отметил глава региона и добавил, что в своем обращении он учтет и другие проблемы, важные для жителей Подмосковья.

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