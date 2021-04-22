11:00 22 Апреля 2021Происшествия
Сотрудников казанской мэрии эвакуировали из-за сообщения о минировании
Очередная эвакуация прошла в исполкоме Казани. Причина — угроза взрыва.
Очередная эвакуация прошла в исполкоме Казани. Причина — угроза взрыва.
Сообщение о минировании казанской мэрии поступило на электронную почту учреждения накануне вечером. Лжетеррорист предупредил, что в здании якобы заложено взрывное устройство, которое должно сработать в четверг.
В связи с этим экипажи всех экстренных служб прибыли к месту происшествия. Людей эвакуировали. Кинологи с собаками проверили все помещения. Сообщение оказалось ложным. В настоящее время все сотрудники вернулись на свои места.