Сотрудников казанской мэрии эвакуировали из-за сообщения о минировании

Очередная эвакуация прошла в исполкоме Казани. Причина — угроза взрыва.

Очередная эвакуация прошла в исполкоме Казани. Причина — угроза взрыва.

Сообщение о минировании казанской мэрии поступило на электронную почту учреждения накануне вечером. Лжетеррорист предупредил, что в здании якобы заложено взрывное устройство, которое должно сработать в четверг.

В связи с этим экипажи всех экстренных служб прибыли к месту происшествия. Людей эвакуировали. Кинологи с собаками проверили все помещения. Сообщение оказалось ложным. В настоящее время все сотрудники вернулись на свои места.