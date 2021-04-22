Четверо работников мэрии Евпатории пройдут процедуру допроса после обысков

Чиновники, работавшие вместе с экс-заместителем главы администрации Евпатории, арестованному по делу о взятке, задержаны для проведения допроса.

Чиновники, работавшие вместе с экс-заместителем главы администрации Евпатории, арестованному по делу о взятке, задержаны для проведения допроса.

Оперативники провели обыски с выемкой документов в администрации курортного города Евпатория, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В результате для проведения допроса были увезены два заместителя мэра, а также руководитель и сотрудник департамента имущественных и земельных отношений. Все чиновники являлись членами команды бывшего заместителя главы администрации города, задержанного по подозрению в крупной взятке.