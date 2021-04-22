ФАН и Медиагруппа "Патриот" проведут эфир о Международном климатическом саммите

Онлайн-эфир на тему "Участие России в Международном климатическом саммит" состоится 22 апреля в медиацентре "Патриот".

Онлайн-эфир на тему "Участие России в Международном климатическом саммит" состоится 22 апреля в медиацентре "Патриот".

Глобальный саммит по вопросам борьбы с изменениями климата состоится в Вашингтоне в формате видеоконференции. Мероприятие приурочено к международному Дню Земли, отмечаемому 22 апреля. Его участниками станут 40 мировых лидеров, которых пригласил президент США Джо Байден. Одним из спикеров станет президент России Владимир Путин, передает Федеральное агентство новостей.

Во время эфира специалисты обсудят роль Российской Федерации в решении проблемы глобального потепления. Разговор также зайдет об участии страны в международных климатических соглашениях. Для участия в пресс-конференции ФАН и Медиагруппы "Патриот" приглашаются журналисты всех СМИ.