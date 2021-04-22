ФАН и Медиагруппа "Патриот" в день рождения Ленина обсудят вопрос захоронения вождя

Медиагруппа "Патриот" и Федеральное агентство новостей проведут эфир на тему "Нужно ли хоронить вождя революции". Мероприятие начнется 22 апреля в 13:00.

Медиагруппа "Патриот" и Федеральное агентство новостей проведут эфир на тему "Нужно ли хоронить вождя революции". Мероприятие начнется 22 апреля в 13:00.

Основатель Советского Союза, публицист и идеолог Владимир Ленин родился 22 апреля 1879 года. Эту дату сторонники вождя революции отмечают как праздничную. Противники же идеологии Ленина ищут новые поводы для критических высказываний.

Уже много лет обсуждается вопрос: стоит ли закрыть московский мавзолей и предать Владимира Ленина земле. Несколько депутатов Государственной думы РФ подготовили законопроект о захоронении вождя. Однако позже некоторые авторы документа назвали его бесперспективным.

В ходе онлайн-конференции эксперты расскажут, есть ли у противников и сторонников захоронения объективные аргументы. Отдельно поднимут вопрос о том, можно ли назвать Владимира Ленина организатором цветной революции.

Прямой эфир можно посмотреть по ссылке. Здесь находится архив онлайн-трансляций и материалов.