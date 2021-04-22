Гости медиацентра "Патриот" обсудят льготы для инвесторов в спорт

ФБА "Экономика сегодня" и Медиагруппа "Патриот" 22 апреля в 11:00 проведут эфир на тему "Нужны ли налоговые льготы для бизнеса, инвестирующего в спортивную отрасль?".

ФБА "Экономика сегодня" и Медиагруппа "Патриот" 22 апреля в 11:00 проведут эфир на тему "Нужны ли налоговые льготы для бизнеса, инвестирующего в спортивную отрасль?".

В России запускают строительство физкультурно-спортивных клубов по месту работы, рассказали в Министерстве спорта РФ. Открытие таких объектов поможет больше вовлечь россиян в занятия физкультурой и спортом, отметили в ведомстве. Развитию спортивной отрасли в стране также поспособствуют налоговые льготы, сообщает ФАН. О перспективах развития отрасли расскажут эксперты и общественные деятели.

Участниками эфира станут член штаба Общероссийского народного фронта в Санкт-Петербурге Антон Соловьев, вице-президент Палаты налоговых консультантов России Геннадий Сандырев, вице-президент Национального фитнес-сообщества по деловым коммуникациям Светлана Андреева и доцент департамента экономической теории Финансового университета при Правительстве РФ Петр Арефьев.

Медиагруппа "Патриот" и ФБА "Экономика сегодня" приглашают к онлайн-участию в пресс-конференции журналистов всех СМИ, независимо от политических пристрастий. Прямой эфир состоится на официальной странице Медиагруппы "Патриот" в социальной сети "ВКонтакте".