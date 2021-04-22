Справедливая борьба Захара: партия Прилепина может променять Миронова ради союза с КПРФ

Писатель Захар Прилепин может выйти из объединенной партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» ради КПРФ.

Писатель Захар Прилепин может выйти из партии «Справедливая Россия — За правду» ради КПРФ, сообщает URA.ru. Переговоры между коммунистами и Прилепиным идут около двух недель.

По информации «Политики Сегодня», писатель действительно готов попрощаться с эсерами, а камнем преткновения на совместном политическом пути недавно объединившихся «СР» и «За правду» стал финансовый вопрос.

Политологи в кулуарах утверждают, что лидер движения «За правду» пытается получить от КПРФ гарантии выдвижения своей команды в федеральной части списка в Госдуму, а также получить ряд одномандатных округов на будущих сентябрьских выборах.

При этом Прилепин решил вести переговоры с КПРФ после того, как эсеры отказались выдвигать в кандидаты ряд его соратников — в частности, речь идет о бывшем мэре Златоуста Вячеславе Жилине. Вероятно, право принимать ключевые решения в «трехголовой» партии («Справедливая Россия – Патриоты – За правду») сохранили за собой именно сторонники Сергея Миронова, вопреки словам секретаря партии «За правду» Николая Новичкова, утверждавшего ранее, что объединенной партией будет управлять полноценный «триумвират».

24 или 25 апреля Прилепин может выступить на съезде КПРФ, чтобы договориться об «интеграции левых сил». При этом сообщается, что писатель договаривается с коммунистами через депутата Госдумы Вадима Кумина – банкира, спонсора КПРФ, владельца «Свободной прессы» и, как ни странно, человека из «энергетической команды» Анатолия Чубайса.

По счастливому совпадению или божьему проведению именно Прилепин возглавлял штаб Кумина на выборах мэра Москвы в 2018 году, а сейчас надеется на помощь сочувствующего коммунистам старого знакомого, пишут уральские журналисты.

Сам же писатель отреагировал на публикации о возможном альянсе «За правду» и КПРФ словами: «Ну, само собой». Является ли это подтверждением информации, иронией или и тем, и другим — неизвестно.

«Президент вон вчера выступил с левым посланием. Кто-то ж должен его реализовать, додумать, воплотить. А то сейчас будет смешная картина."Единая Россия" — партия миллионеров и рыночников — изо всех сил будет делать вид, что теперь они самые левые. Красные банты не забудьте», — заявил Прилепин в Telegram.

На момент публикации писатель так и не ответил корреспонденту «Политики Сегодня» на вопросы о том, действительно ли он выступает за интеграцию левых сил в Госдуме и рассматривает ли возможность сотрудничества с «правым крылом» парламента в лице ЛДПР, если пройти в ГД «слева» не выйдет. Как известно, молчание — точно не знак отрицания.

Больше не со «Справедливой Россией»

Ранее сообщалось о намерении Прилепина баллотироваться в депутаты ГД от партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», объединившейся в январе. СМИ утверждали, что писатель планирует избираться в Таганрогском или Шахтинском одномандатных округах Ростовской области и останется вторым номером в партийном списке.

Напомним, сразу после объединения новоявленная партия обещала «новые рабочие места, а не новые яхты миллиардерам». Лидер эсеров Сергей Миронов так и остался председателем партии, а сопредседателями стали Прилепин и руководитель «Патриотов России» Геннадий Семигин.

Миронов объяснял объединение, во-первых, желанием укрупнить все патриотические силы на левом фланге в преддверии выборов в ГД, а во-вторых, намерением изменить «весь ход истории в нашей стране», что бы это ни значило. Прилепин же воодушевился идеей создать в России влиятельный левый политический блок, отстаивающий социалистические механизмы в экономике страны и способный «навязывать их буржуазному истеблишменту». Первым шагом на пути к этой цели стало объединение «За правду», «СР» и «Патриотов России».

Не исключено, что старожилы нижней палаты парламента из «Справедливой России» (в нынешнем составе Госдумы депутатские кресла занимают 23 эсера) не воодушевились масштабными политическими амбициями партии Прилепина. Например, в интервью «ПС» писатель обещал сделать премьер-министром страны женщину, когда функционеры «За правду» займут Государственную Думу, Совет Федерации и даже президентское кресло.

К слову, о женщинах в политике: одна из них, депутат ГД от «Справедливой России» и актриса Елена Драпеко, рассказывала «Политике Сегодня», что реальные причины объединения «СР», «Патриотов России» и «За Правду» — это «практически неразличимые программы» и «один и тот же электорат». Не исключено, что объединявшее партии в прошлом стало причиной «развода» в настоящем, и уверенные в своих силах «заправдинцы» перед выборами на «раздел» избирателей и думских кресел в пользу «СР» были, мягко говоря, не настроены.

Попытка номер два

Тем временем, пока Прилепин, по информации СМИ, надеется договориться с окружением Геннадия Зюганова, позиции бессменного лидера в КПРФ шатаются. 22 апреля коммунисты написали обращение ко всем членам партии и делегатам XVIII съезда КПРФ, на котором предположительно поприсутствует Прилепин.

В документе говорится о глубоком внутрипартийном кризисе, финансовых злоупотреблениях и неэффективных избирательных стратегиях. Авторы призывают Зюганова уйти в отставку, но такой сценарий представить сложно.

Характерно, что на объединение с КПРФ «прилепинцы» рассчитывали еще до слияния с эсерами. Так в ноябре 2020 года руководитель Центрального аппарата «За Правду» Новичков заявлял, что партия готова к широкому сотрудничеству и направляет идеологические пункты и Миронову, и Зюганову.

Политолог Алексей Макаркин в комментарии «Ведомостям» предсказывал, что «СР» вряд ли будет делиться с партией Прилепина большим количеством мест в партсписках в случае объединения: судя по всему, его прогноз оказался верным, что и заставило «За Правду» искать новых союзников. По неподтвержденной информации от источника «Политики Сегодня», зерно раздора между Мироновым и Прилепиным посеял и вопрос финансирования избирательных кампаний.

При этом со стороны КПРФ, привыкшей быть единственной влиятельной левой партией в России, энтузиазма к альянсу с «За правду» не наблюдается. Красноречиво обозначил позицию партии зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков, ранее назвавший заявления со стороны любых новообразованных партий «претензиями на раскол левого электората». Коммунисты по-товарищески делиться ценными голосами совсем не готовы.

Чем ближе к сентябрю, тем меньше остается времени на принятие стратегически важных решений перед выборами. Увидеть в Госдуме следующего созыва коммунистов и эсеров будет совсем не удивительно и даже предсказуемо, а вот о судьбе амбициозной партии «За Правду», рискующей остаться без помощи немногочисленных левых мастодонтов отечественной политики, остается только гадать.