Оскорбивший Пригожина Милов надеется скрыться от закона РФ в Европе

Судебное заседание по иску Евгения Пригожина состоялось в Москве 21 апреля. Итогом стал перенос разбирательства на конец мая.

Судебное заседание по иску Евгения Пригожина состоялось в Москве 21 апреля. Итогом стал перенос разбирательства на конец мая.

Речь идет об исках предпринимателя к блогеру Алексею Навальному и его приспешнику Владимиру Милову. Ответчики позволили себе публично высказывать недостоверные сведения в отношении бизнесмена. Теперь он через суд пытается защитить свои честь и достоинство, сообщила пресс-служба компании "Конкорд" на официальной странице в социальной сети "ВКонтакте".

Защита Милова настаивала на переносе даты разбирательства на 31 мая. Адвокат мотивировал это тем, что его клиенту надо сформировать позицию, учитывая корректировку требований в иске. Заседание по второму делу назначено на 25 мая.

Милов ранее через Twitter заверял, что лично явится в суд и "выскажет все о Пригожине". В действительности на заседания ответчик не приходит. В юридической службе "Конкорда" надеются, что соратник блогера все же выполнит слово — вернется в Россию из Европы и будет лично участвовать в судебном разбирательстве.

За плечами у Милова есть уже проигранный Пригожину суд. За публичные оскорбления и откровенную ложь в отношении предпринимателя ответчика обязали выплатить 350 тысяч рублей, сообщал ФАН.