10:34 22 Апреля 2021Происшествия
Суд Севастополя на два месяца арестовал фигуранта дела о шпионаже
Правоохранители задержали россиянина, который собирал засекреченные данные о Черноморском флоте для разведки Украины. Суд арестовал злоумышленника на два месяца.
Правоохранители задержали россиянина, который собирал засекреченные данные о Черноморском флоте для разведки Украины. Суд арестовал злоумышленника на два месяца.
По данным ЦОС ФСБ, задержанный целенаправленно занимался сбором сведений о деятельности флота, а потом передавал их в Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Утечка информации, содержащая государственную тайну, могла нанести серьезный ущерб обороноспособности РФ. Правоохранители возбудили уголовное дело по ст. 275 УК РФ ("Государственная измена").