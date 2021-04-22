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10:34   22 Апреля 2021
Происшествия

Суд Севастополя на два месяца арестовал фигуранта дела о шпионаже

Суд Севастополя на два месяца арестовал фигуранта дела о шпионаже

Правоохранители задержали россиянина, который собирал засекреченные данные о Черноморском флоте для разведки Украины. Суд арестовал злоумышленника на два месяца.

По данным ЦОС ФСБ, задержанный целенаправленно занимался сбором сведений о деятельности флота, а потом передавал их в Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Утечка информации, содержащая государственную тайну, могла нанести серьезный ущерб обороноспособности РФ. Правоохранители возбудили уголовное дело по ст. 275 УК РФ ("Государственная измена").

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