Суд Севастополя на два месяца арестовал фигуранта дела о шпионаже

Правоохранители задержали россиянина, который собирал засекреченные данные о Черноморском флоте для разведки Украины. Суд арестовал злоумышленника на два месяца.

Правоохранители задержали россиянина, который собирал засекреченные данные о Черноморском флоте для разведки Украины. Суд арестовал злоумышленника на два месяца.

По данным ЦОС ФСБ, задержанный целенаправленно занимался сбором сведений о деятельности флота, а потом передавал их в Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Утечка информации, содержащая государственную тайну, могла нанести серьезный ущерб обороноспособности РФ. Правоохранители возбудили уголовное дело по ст. 275 УК РФ ("Государственная измена").