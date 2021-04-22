Главврач больницы в Чите попал под статью за незаконную помощь родственнице

Правоохранители в Чите возбудили уголовное дело в отношении главврача одной из больниц города. Руководитель подозревается в злоупотреблении полномочиями.

Правоохранители в Чите возбудили уголовное дело в отношении главврача одной из больниц города. Руководитель подозревается в злоупотреблении полномочиями.

В региональном СУ СКР считают, что преступление совершалось с 2016 по 2021 год. Фигурант дал указание сотрудникам бухгалтерии за счет средств медучреждения оплачивать услуги ЖКХ за квартиру, в которой проживает его родственница. Согласно подсчетам, "налево" были растрачены более 820 тысяч рублей.

Финансовым положением дел в больнице заинтересовалась прокуратура. Надзорное ведомство установило наличие кредиторской задолженности, которая составила 2,5 миллиона рублей. Прокуратура намерена добиться взыскания ущерба.