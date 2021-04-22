Ученые определили два приводящих к смерти стиля питания

Регулярное употребление в пищу некоторых простых продуктов может в несколько раз увеличить риск преждевременной смертности.

Регулярное употребление в пищу некоторых простых продуктов может в несколько раз увеличить риск преждевременной смертности.

Группа британских ученых провела исследование и установила два наиболее опасных рациона питания человека. Результаты работы были опубликованы в издании BMC Medicine.

Установлено, что частое употребление белого хлеба, большого количества масла и сладкого в несколько раз увеличивает риск развития болезней сердца и сосудов. Кроме того большое количество соков и газированных напитков также негативно сказывается на здоровье человека.

"Такие типы питания могут стать одной из причин преждевременной смерти",— предупредили ученые.

В связи с приближающимися майскими праздниками ряд экспертов дали россиянам советы по тому, как пережить длительные выходные и не заболеть COVID-19. Во время отдыха на природе медики призвали жителей страны не забывать о необходимости соблюдать масочный режим и самоизоляцию, сообщает сайт 360tv.ru.