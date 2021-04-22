Самонкин о провале «митингов»: Соратники Навального переоценили свои силы

Жители крупнейших городов не поддержали «всероссийский митинг», организованный Леонидом Волковым и Иваном Ждановым.

Соратники Алексея Навального из НКО «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК, признан в РФ иностранным агентом) не смогли преодолеть собственную планку: в прошедших 21 апреля несанкционированных протестных акциях в поддержку осужденного блогера участвовало меньше людей, чем в несогласованных митингах 23 января.

По оценкам региональных управлений МВД, в столице на улицы вышло около 6 тысяч человек, а в Санкт-Петербурге – 4,5 тысячи. Напомним, в январе в Северной столице протестовали в несколько раз больше людей (по разным оценкам от 10 до 20 тысяч).

Тогда основной тактикой сторонников Алексея Навального было привлечение молодежи через социальные сети. В ходе январских митингов сотрудники правопорядка задержали около 300 несовершеннолетних молодых людей (самому юному из них было 9 лет). На этот раз платформой для активизации «протестного электората» стал сайт ФБК, на котором с конца марта велась подготовка к «всероссийскому митингу».

Организаторы ставили своей целью «накопить» 500 тысяч человек, прежде чем выйти на улицы, однако на деле заместителям Навального в ФБК не удалось собрать и половины из этого числа.

Председатель Евразийского института молодежных инициатив, политолог Юрий Самонкин уверен, что глава региональных штабов ФБК Леонид Волков и директор фонда Иван Жданов взяли на себя слишком много.

«Либералы просто переоценили свои силы. За громкими лозунгами было видно, что поддержка соратников Алексея Навального была очень мизерная. Опять же, большинство протестующих вчера [21 апреля] были подростками, а другая часть пришла просто "потусоваться", — объяснил эксперт. — Оппозиционная повестка и повестка протестов в России полностью провалена. Та повестка, что была раньше, понемногу сдувается, нет каких-то новых идей, лозунгов. Впереди выборы в Госдуму, и оппозиция не понимает, на какой теме уже выезжать».

По мнению Самонкина, подобные «всероссийские митинги» могут собрать большое количество людей только в том случае, если к их организации не будут причастны фонды-иностранные агенты. Истинные цели таких «контор» слишком очевидны для большинства россиян.

«Большой процент нашего населения не поддерживает либеральную оппозицию, потому что люди отлично понимают, что она из себя представляет, чьи цели преследует и как работает. Вчерашние протестные настроения совпали с посланием президента [Владимира Путина Федеральному собранию], ведь цель таких беспорядков – дискредитировать институты государства в глазах общественности», — подвел итог специалист.

По данным правозащитных организаций, по всей стране полицейские за противоправные действия задержали чуть больше 1200 человек. Самые массовые задержания имели место в Петербурге (500 человек).