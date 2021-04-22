«Аэрофлот» открывает авиасообщение между Тюменью и Москвой

Национальный авиаперевозчик РФ "Аэрофлот" начнет выполнять рейсы из Тюмени в Москву с 1 мая, сообщили в пресс-службе аэропорта Рощино.

Национальный авиаперевозчик РФ "Аэрофлот" начнет выполнять рейсы из Тюмени в Москву с 1 мая, сообщили в пресс-службе аэропорта Рощино.

Весной этого года компания передала полномочия на регулярные рейсы по маршруту Москва — Тюмень — Москва дочернему предприятию «Россия». Цены на билет резко возросли. Тюменцы сообщали, что мест в экономическом классе нет, остается вариант с бизнесом. Цена вопроса — 96 тыс. рублей.

Рейсы будут выполняться один раз в неделю. Вылет из Тюмени — в 7:25 утра по местному времени, время в пути до столицы составит 2,5 часа. «Аэрофлот» планирует использовать по этому маршруту воздушные суда Airbus 320.

К лету стоимость перелетов по многим курортным направлениям внутри России может снизиться, сообщает сайт 360tv.ru. По предварительной информации, российские авиакомпании планируют получить в этом году более 90 самолетов.