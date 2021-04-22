Шпионившего в пользу Украины россиянина задержали в Севастополе

Гражданина России, передававшего Украине засекреченные сведения о деятельности Черноморского флота, задержали в Севастополе. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

Гражданина России, передававшего Украине засекреченные сведения о деятельности Черноморского флота, задержали в Севастополе. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

В сообщении ведомства говорится, что россиянин умышленно собирал данные, содержащие государственную тайну, и передавал их в Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Утечка информации такого рода за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности страны.

По данному факту возбудили уголовное дело о государственной измене. В ближайшее время задержанному изберут меру пресечения.