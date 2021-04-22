Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
10:10   22 Апреля 2021
Происшествия

Шпионившего в пользу Украины россиянина задержали в Севастополе

Шпионившего в пользу Украины россиянина задержали в Севастополе

Гражданина России, передававшего Украине засекреченные сведения о деятельности Черноморского флота, задержали в Севастополе. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

В сообщении ведомства говорится, что россиянин умышленно собирал данные, содержащие государственную тайну, и передавал их в Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Утечка информации такого рода за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности страны.

По данному факту возбудили уголовное дело о государственной измене. В ближайшее время задержанному изберут меру пресечения.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#фсб #россиянин #севастополь #шпионаж

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров