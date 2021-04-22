В МИД РФ заявили о недопустимом тоне властей Чехии в общении с Москвой

Прага должна осознавать недопустимость ультиматумов в адрес Москвы. Так сказала официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Прага должна осознавать недопустимость ультиматумов в адрес Москвы. Так сказала официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Ранее глава МИД Чехии Якуб Кулганек заявил, что если российская сторона не вернет к 22 апреля высланных из Москвы дипломатов, то власти Праги сократят штат российского посольства до аналогичного чешскому.

Захарова в ответ на указанные высказывания заявила, что подобный тон в общении с Москвой недопустим. Она сказала, что действия Чехии не соответствуют интересам страны, и посоветовала властям Праги сменить риторику.

"Этот залп от представителей различных ветвей власти — он в никуда. Я бы сказала даже, может быть, еще более конкретно, он не столько в никуда, он по ним самим же ударил", — сказала Захарова в эфире радиостанции "Вести FM".

Представитель российского МИД отметила, что текущая линия Чехии во внешней политике являет собой "отработку заказа" западных партнеров.