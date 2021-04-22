Захарова назвала истинную причину обострения кризиса между Россией и Чехией

По мнению официального представителя МИД, на политику чешских властей в отношении с Россией оказывают влияние извне.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радиостанции «Вести ФМ» назвала поведение чешских властей «заказным». Так она прокомментировала выдвинутый новым главой МИД Чехии Якубом Кулганеком ультиматум.

Напомним, сразу после вступления в должность, 21 апреля, Кулганек выдвинул Кремлю условие, что если до полудня 22 апреля в Москву не вернут 20 высланных ранее чешских послов, он кратно сократит число российских представителей в Праге.

«Просто есть общий заказ на подобное поведение. Оно никаким образом не связано с чем-то, относящимся к здравомыслию, прагматике, дипломатии уж точно. Отработка идет заказа, потому что иначе объяснить логику действий невозможно», — сказала Захарова.

Отметим, буквально в середине апреля в российско-чешских отношениях намечалось потепление. Временно исполнявший тогда обязанности главы МИД Чехии Ян Гамачек собирался посетить Москву с целью проведения переговоров по закупке вакцины «Спутник V».

Однако позже поездка была отменена, а власти вдруг сменили дипломатический курс, выслав 17 апреля из страны 18 российских дипломатов. Местная полиция якобы нашла доказательства причастности двух офицеров ГРУ из РФ к взрывам на складах боеприпасов во Врбетице, которые произошли в 2014 году. Ответ России не заставил себя долго ждать, уже 20 апреля 20 чешских дипломатов были депортированы на родину.

Очередное обострение отношений экс-глава Россотрудничества в Чехии Олег Солодухин связывает с копившейся долгие годы «негативной энергией», которая рано или поздно должна была получить выход, передает слова эксперта издание «Коммерсантъ».

«Происходящее — не отражение глубинных тенденций общественного сознания, а скорее отражение того, как на противоречия внешней политики наложились противоречия внутренней политики, напряжение в период пандемии. Удобной для создания образа врага оказалась Россия», — отметил Солодухин.

Между тем, Захарова сообщила, что разговор об ультиматуме с чешским послом продолжится сегодня в Москве, а также дала понять, что Россия «прогибаться» не намерена.

На сегодняшний день в посольстве РФ осталось пять чешских дипломатов и 19 человек техперсонала. В Праге же находятся 27 российских послов и 67 технических работников.

Ранее на ультиматум заграничного главы министерства иностранных дел откликнулись в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что диктатура в отношениях с Россией недопустима. В обращении к Федеральному собранию об этом же заявил сам Владимир Путин.