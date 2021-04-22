10:02 22 Апреля 2021Происшествия
Сейсмологи Чили зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3
Природное явление произошло в центральной части страны. Мощность подземных толчков достигла 5,3 балла.
Природное явление произошло в центральной части страны. Мощность подземных толчков достигла 5,3 балла.
Очаг землетрясения специалисты зафиксировали в 80 километрах к юго-западу от города Сан-Антонио, он залегал на глубине более 30 километров. Экстренные службы сообщили об отсутствии угрозы образования цунами Информации о пострадавших и разрушениях нет.
Несколько дней назад подземные толчки ощутили жители Тымовского района на Сахалине. В результате сейсмособытия в некоторых домах обрушились потолки и попадали тяжелые предметы.