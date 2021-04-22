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10:02   22 Апреля 2021
Происшествия

Сейсмологи Чили зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3

Сейсмологи Чили зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3

Природное явление произошло в центральной части страны. Мощность подземных толчков достигла 5,3 балла.

Очаг землетрясения специалисты зафиксировали в 80 километрах к юго-западу от города Сан-Антонио, он залегал на глубине более 30 километров. Экстренные службы сообщили об отсутствии угрозы образования цунами Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Несколько дней назад подземные толчки ощутили жители Тымовского района на Сахалине. В результате сейсмособытия в некоторых домах обрушились потолки и попадали тяжелые предметы.

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