Сейсмологи Чили зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3

Природное явление произошло в центральной части страны. Мощность подземных толчков достигла 5,3 балла.

Природное явление произошло в центральной части страны. Мощность подземных толчков достигла 5,3 балла.

Очаг землетрясения специалисты зафиксировали в 80 километрах к юго-западу от города Сан-Антонио, он залегал на глубине более 30 километров. Экстренные службы сообщили об отсутствии угрозы образования цунами Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Несколько дней назад подземные толчки ощутили жители Тымовского района на Сахалине. В результате сейсмособытия в некоторых домах обрушились потолки и попадали тяжелые предметы.