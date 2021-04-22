Спасатели за час ликвидировали возгорание в элитных апартаментах в центре Петербурга

Первый этаж особняка загорелся на Крестовском острове в Санкт-Петербурге. До этого в здании проводилась реконструкция.

Первый этаж особняка загорелся на Крестовском острове в Санкт-Петербурге. До этого в здании проводилась реконструкция.

Пожару был присвоен повышенный уровень сложности, сообщает ГУ МЧС по региону. В течение получаса 35 человек пытались локализовать огонь. К тушению были привлечены семь единиц спецтехники.

Площадь пожара составила 60 кв. метров. Во время ЧП выгорела обстановка первого этажа. По данным МЧС, никто не пострадал. На месте работают сотрудники пожарной охраны. Причины и обстоятельства возгорания устанавливаются.