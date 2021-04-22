Посол США Салливан покидает Россию

Посол Соединенных Штатов в Москве Джон Салливан покидает Россию. Он прибыл в аэропорт Шереметьево, откуда отправится в Вашингтон для проведения консультаций.

Посол Соединенных Штатов в Москве Джон Салливан покидает Россию. Он прибыл в аэропорт Шереметьево, откуда отправится в Вашингтон для проведения консультаций.

Об этом сообщили сотрудники РИА Новости. Американский посол прибыл в аэропорт на машине с номерами посольства США и сразу же отправился в зал для дипломатических делегаций. Отвечать на вопросы прессы Салливан отказался.

Ранее пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс поделился с журналистами информацией о скором отъезде Салливана на родину. По словам сотрудника Госдепа, американский посол встретится в Вашингтоне с членами новой администрации и посетит родных и близких.