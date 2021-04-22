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9:27   22 Апреля 2021
Происшествия

Взрыв автомобиля привел к гибели двух жителей Еревана

Взрыв автомобиля привел к гибели двух жителей Еревана

Мощный хлопок раздался на проспекте Аршакуняц в Ереване. Инцидент не обошелся без жертв, сообщили в пресс-службе местного МЧС.

По предварительным данным, в результате взрыва автомобиля погибли два человека. Еще одного пострадавшего госпитализировали.

На место происшествия выехали представители оперативной группы Национального центра кризисного управления и Ереванского спасательного управления МЧС.

Уточняется, что сообщение о взрыве поступило в 7:58. Правоохранители сейчас устанавливают причины случившегося.

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