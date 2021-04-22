9:27 22 Апреля 2021Происшествия
Взрыв автомобиля привел к гибели двух жителей Еревана
Мощный хлопок раздался на проспекте Аршакуняц в Ереване. Инцидент не обошелся без жертв, сообщили в пресс-службе местного МЧС.
Мощный хлопок раздался на проспекте Аршакуняц в Ереване. Инцидент не обошелся без жертв, сообщили в пресс-службе местного МЧС.
По предварительным данным, в результате взрыва автомобиля погибли два человека. Еще одного пострадавшего госпитализировали.
На место происшествия выехали представители оперативной группы Национального центра кризисного управления и Ереванского спасательного управления МЧС.
Уточняется, что сообщение о взрыве поступило в 7:58. Правоохранители сейчас устанавливают причины случившегося.