Взрыв автомобиля привел к гибели двух жителей Еревана

Мощный хлопок раздался на проспекте Аршакуняц в Ереване. Инцидент не обошелся без жертв, сообщили в пресс-службе местного МЧС.

Мощный хлопок раздался на проспекте Аршакуняц в Ереване. Инцидент не обошелся без жертв, сообщили в пресс-службе местного МЧС.

По предварительным данным, в результате взрыва автомобиля погибли два человека. Еще одного пострадавшего госпитализировали.

На место происшествия выехали представители оперативной группы Национального центра кризисного управления и Ереванского спасательного управления МЧС.

Уточняется, что сообщение о взрыве поступило в 7:58. Правоохранители сейчас устанавливают причины случившегося.