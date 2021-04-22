Более четверти россиян стали самозанятыми после ИП

Более четверти (26%) опрошенных россиян стали самозанятыми после того, как имели статус индивидуального предпринимателя до 2019 года.

Более четверти (26%) опрошенных россиян стали самозанятыми после того, как имели статус индивидуального предпринимателя до 2019 года.

При этом большая часть (58%) опрошенных заявили, что не вели раньше деятельность в качестве ИП, сообщает ТАСС. Респонденты назвали основные причины, которые побудили их сменить статус.

Около 47% перешли в статус самозанятого в связи с повышением налоговой нагрузки для ИП, 20% — из-за избыточных административных барьеров, 19% — в связи с увеличением числа проверок. При этом 44% россиян зарегистрировались в качестве самозанятых в 2020 году, 37% участников опроса — москвичи. В Санкт-Петербурге зарегистрировались 12% респондентов, еще 5% проживают в Татарстане.