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9:23   22 Апреля 2021
Политика

Мезенцев рассказал о взаимном стремлении России и Белоруссии слушать друг друга

Мезенцев рассказал о взаимном стремлении России и Белоруссии слушать друг друга

Россия и Белоруссия научились прислушиваться к аргументам каждой из сторон при обсуждении интеграционных процессов, сообщил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

Белорусский президент Александр Лукашенко в четверг встретится с российским коллегой Владимиром Путиным. Переговоры пройдут в Москве.

Мезенцев отметил в беседе с РИА Новости, что Владимир Путин в своем послании "убедительно и принципиально" оценил давление Запада. Оно сейчас беспроцентно даже в столь непросто время. Госсекретарь полагает, что попытка организации государственного переворота и реальные угрозы безопасности президента Белоруссии должны трактоваться как недопустимые, вопиющие факты и вмешательство во внутренние дела независимого государства.

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#путин #лукашенко #мезенцев #Собзное государство

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