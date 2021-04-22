Греф оценил масштабы третьей волны коронавируса в России

Третью волну коронавируса не удалось избежать ни одной стране, значит, и в России она "вероятно, будет". Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф.

Третью волну коронавируса не удалось избежать ни одной стране, значит, и в России она "вероятно, будет". Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф.

В беседе с РБК Греф напомнил о наступлении благоприятных для распространении инфекции температурных режимов. Следовательно стоит ожидать всплеск заболеваемости коронавирусом. Однако, не такой высокий, как это было во время первой или второй волны.

Решающую роль играет коллективный иммунитет. Сейчас в России нет дефицита препаратов против коронавируса, процесс вакцинации на хорошем уровне, подчеркнул глава Сбербанка. В дальнейшем ожидается "очень хороший темп", гарантирующий "пройти осень спокойно".

"Сейчас ограничением будет уже не физический объем производства вакцины, а как убедить людей, что вакцина безопасна и так далее. Но сейчас, слава Богу, людская молва расходится, наша вакцина показывает очень хорошие результаты", — сказал Греф.

В дальнейшем ожидается "очень хороший темп", гарантирующий "пройти осень спокойно". Греф признался, что первым в Сбербанке сделал прививку от коронавируса. Следом его примером воспользовался топ-менеджмент.