Глава Сретенска в Забайкалье стал фигурантом уголовного дела

Правоохранители задержали главу городского поселения «Сретенское» Забайкальского края Сергея Тонких, сообщает региональный Следственный комитет РФ.

Правоохранители задержали главу городского поселения «Сретенское» Забайкальского края Сергея Тонких, сообщает региональный Следственный комитет РФ.

Тонких подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. По предварительным данным, администрация Сретенска в 2019 году заключила муниципальный контракт на сумму 2,4 млн рублей на ремонт городской дороги. Зная, что работы по контракту на сумму порядка 600 тыс. рублей были не выполнены, глава города подписал документы о принятии. В результате подрядчику ушла вся сумма по контракту.

Глава Сретенска также превысил должностные полномочия, разрешив подрядчику применять песчано-гравийную смесь из местного месторождения. Вот только разрешение на пользование недрами по законодательству может получить только в соответствующем министерстве регионального правительства. В результате этих действий подрядчик незаконно использовал более 1000 кубометров песчано-гравийной смеси.

Подозреваемого Тонких задержала на 48 часов, в настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.