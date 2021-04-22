Юрист Ремесло предрекает деградацию несанкционированных акций в России

Акции в поддержку блогера Алексея Навального потерпели грандиозный провал, самый большой с 2011 года. Об этом рассказал юрист Илья Ремесло.

Акции в поддержку блогера Алексея Навального потерпели грандиозный провал, самый большой с 2011 года. Об этом рассказал юрист Илья Ремесло.

МВД сообщало приблизительно о 20 тысячах участвовавших в незаконных акциях по всей России. По словам юриста, ведомство показало завышенные цифры в знак презрения к несанкционированным акциям. Об этом информирует Федеральное агентство новостей.

По мнению эксперта, сторонники Навального тщетно пытаются скрасить число пришедших на незаконные акции эффектной съемкой. Илья Ремесло называет акцию грандиозно провальной. Он отметил, что малочисленность акций показывает деградацию последователей Навального. По его словам, скоро их нельзя будет и рассмотреть. Организаторами незаконных шествий выступил "Фонд борьбы с коррупцией" (признан иноагентом в РФ).