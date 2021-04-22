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9:05   22 Апреля 2021
Общество

Минтруд изучает возможность продления майских праздников

Минтруд изучает возможность продления майских праздников

Министерство труда России изучает предложения депутатов о продлении майских праздников. Об этом заявил глава ведомства Антон Котяков.

Он отметил, что никаких решений еще не принималось. По словам Котякова, в министерстве на рассмотрении находятся предложения депутатского корпуса. Об этом информирует РИА Новости.

Ранее лидер "Справедливой России" Сергей Миронов предложил увеличить майские выходные за счет сокращения новогодних каникул. По словам депутата, зимой россиянам делать нечего, а в мае все поедут на дачи. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не подтвердил информацию о продлении выходных в мае из-за эпидемиологической обстановки.

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#работа #труд #май

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