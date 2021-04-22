Политолог Аркатов заявил, что причины провала акций за Навального остались прежними

Малочисленные акции в поддержку блогера Алексея Навального провалились по тем же самым причинам, что и предыдущие незаконные митинги в России.

Малочисленные акции в поддержку блогера Алексея Навального провалились по тем же самым причинам, что и предыдущие незаконные митинги в России.

МВД сообщило, что в незаконных акциях участвовало около 20 тысяч человек. Политолог Иван Аркатов считает эту цифру завышенной, так как в нее попали так же курьеры, мимо проходящие люди и простые зеваки. Он отметил, что акции провалились из-за своей неорганизованности и хаотичности.

Эксперт отметил, что провал акций связан с бесчестностью Навального, который играл на эмоциях граждан сообщениями о своем здоровье. По мнению политолога, все это было "попыткой сделать хорошую мину при плохой игре". Об этом информирует Федеральное агентство новостей.

Организатор акций Леонид Волков обещал провести самую "многочисленную" акцию, но россияне полностью проигнорировали выход на улицы в день послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. В этот день в акциях приняло участие меньше людей, чем во всех предыдущих акциях сторонников Навального.