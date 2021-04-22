Россияне назвали Петербург лучшим городом для командировок

Россияне назвали Санкт-Петербург и Сочи лучшими городами для командировок. Такие данные приводятся в исследовании сервиса "Работа.ру".

Россияне назвали Санкт-Петербург и Сочи лучшими городами для командировок. Такие данные приводятся в исследовании сервиса "Работа.ру".

Поехать в командировку в Санкт-Петербург хотели бы 47% опрошенных россиян, 36% респондентов хотят посетить Сочи, 25% — Москву, 20% — Казань и 13% — Калининград.

Более половины респондентов объяснили свой выбор желанием совместить работу с отдыхом, 28% и 27% опрошенных нравятся инфраструктура и культурный досуг в выбранном городе, 22% указали на бизнес-потенциал городов, 14% хотят совместить в командировке работу и встречу с родственниками.

Исследование проводилось в апреле этого года, в нем приняли участие более 2,7 тысячи респондентов из всех округов России.

Ранее опрос "Сбербанк страхование жизни" и НПФ Сбербанка показал, что российской семье в среднем нужно 1,3 миллиона рублей, чтобы чувствовать себя уверенно. Жителям Москвы, Владивостока и Петербурга требуется 1,8 млн, 1,7 млн и 1,6 млн рублей соответственно.