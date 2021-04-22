Байден может официально признать геноцид армян в Османской империи

Президент США Джо Байден может на официальном уровне признать геноцид армян Османской империей в начале прошлого века, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Президент США Джо Байден может на официальном уровне признать геноцид армян Османской империей в начале прошлого века, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

С соответствующим заявлением Байден может выступить в День памяти жертв геноцида в Армении, 24 апреля. Сведения об окончательном решении президента США отсутствуют. По данным газеты, глава государства может обойтись без официального признания, ограничившись символическим заявлением.

Сенат США в конце 2019 года единогласно принял резолюцию о признании геноцида армян в 1915 году.

Османская империя преследовала армянское население в конце XIX — начале XX веков. По данным ряда историков, более 1,5 млн армян были убиты в 1915 году. Факт геноцида уже признали более 20 стран. Турция отвергает термин «геноцид», утверждая, что шла братоубийственная война, в которой каждая сторона понесла большие потери.