Украина обратилась к США за помочью в противостоянии российским системам РЭБ

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина попросила США помочь приобрести средства радиоэлектронной борьбы.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина попросила США помочь приобрести средства радиоэлектронной борьбы.

Кулеба рассказал, что Киев попросил у Вашингтона помощи в покупке средств радиоэлектронной борьбы, которые будут направлены против России. Он об этом сообщил в интервью Reuters.

Министр рассказал, что эту просьбу он произнес во время диалога с госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном, который произошел на прошлой неделе.

Кулеба утверждает, что Киев нуждается в средствах радиоэлектронной борьбы, дабы противостоять способности России блокировать украинские коммуникации.

Министр добавил, что Вашингтону следует действовать, чтобы не допустить атаку России на Украину, но Кулеба отметил, что информация по этому вопросу отсутствует в Киеве.