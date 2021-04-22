Послание Путина Федеральному собранию стало причиной страха в кабмине Украины

Бывший глава украинского МИД Павел Климкин рассказал о своем беспокойстве по поводу прошедшего послания президента России Владимира Путина.

Бывший глава украинского МИД Павел Климкин рассказал о своем беспокойстве по поводу прошедшего послания президента России Владимира Путина.

Климкин заявил, что сейчас очевидно нельзя расслабляться. По его мнению Украине необходима помощь как извне, так и внутри страны. Таким мнением поделился бывший министр иностранных дел страны на странице в Twitter.

"Выводы из обращения Путина: он не будет с нами считаться; будет сам устанавливать красные линии; будет действовать асимметрично и жестко", — написал Климкин.

В ходе обращение президент России заявил, что на любые опасные для страны действия должен быть соответствующий жесткий и ассиметричный ответ. Также Владимир Путин высказал надежду, что никто не станет переходить "красную черту".