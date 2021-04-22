Минтруд предложил упростить получение доплаты к пенсии двум категориям россиян

Члены летных экипажей и рабочие угольной промышленности смогут проще получать надбавки к пенсии. Законопроект разработан Минтруда.

Члены летных экипажей и рабочие угольной промышленности смогут проще получать надбавки к пенсии. Законопроект разработан Минтруда.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что теперь работодатели должны будут предоставлять сведения о времени работы, дающей право на пенсионные доплаты, и зарплате, из которой складывается сумма доплаты. Работодатели двух категорий россиян должны будут подать в ПФР сведения до 1 июля 2024 года. Об этом информирует "Российская газета".

Законопроект поможет летчикам и шахтеров сохранить время, которые они тратили на сборы и подачу в ПФР необходимых документов. Проект закона также предусматривает работу органов ПФР с архивными учреждениями, что избавит граждан от сбора архивных документов для доказательства собственного рабочего стажа.