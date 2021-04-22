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6:52   22 Апреля 2021
Политика

Захарова потребовала от Евросоюза отчитаться о действиях спецслужб

Захарова потребовала от Евросоюза отчитаться о действиях спецслужб

Евросоюз должен подробно отчитаться о действиях спецслужб входящих в него стран вместо очередных обвинений в адрес России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Российский дипломат отреагировала на слова главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, который назвал действия спецслужб РФ "подрывными" и заявил, что впредь они будут встречаться с "самой твердой решимостью" на уровне ЕС. Захарова в своем Facebook назвала заявление Боррель "чушью".

"Пора главе евродипломатии выступить с подробным отчетом на этот счет в поддержку стран - членов: где, сколько, что делают", — считает дипломат.

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#евросоюз #мария захарова #Жозеп Боррель

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