6:52 22 Апреля 2021Политика
Захарова потребовала от Евросоюза отчитаться о действиях спецслужб
Евросоюз должен подробно отчитаться о действиях спецслужб входящих в него стран вместо очередных обвинений в адрес России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Евросоюз должен подробно отчитаться о действиях спецслужб входящих в него стран вместо очередных обвинений в адрес России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Российский дипломат отреагировала на слова главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, который назвал действия спецслужб РФ "подрывными" и заявил, что впредь они будут встречаться с "самой твердой решимостью" на уровне ЕС. Захарова в своем Facebook назвала заявление Боррель "чушью".
"Пора главе евродипломатии выступить с подробным отчетом на этот счет в поддержку стран - членов: где, сколько, что делают", — считает дипломат.