Захарова потребовала от Евросоюза отчитаться о действиях спецслужб

Евросоюз должен подробно отчитаться о действиях спецслужб входящих в него стран вместо очередных обвинений в адрес России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Евросоюз должен подробно отчитаться о действиях спецслужб входящих в него стран вместо очередных обвинений в адрес России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Российский дипломат отреагировала на слова главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, который назвал действия спецслужб РФ "подрывными" и заявил, что впредь они будут встречаться с "самой твердой решимостью" на уровне ЕС. Захарова в своем Facebook назвала заявление Боррель "чушью".