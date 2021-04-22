Подмосковные актеры дубляжа выпустили новый вирусный ролик

Актеры дубляжа, которые стали популярными после ролика про озвучку навигатора, сняли новое видео. Соответствующий пост появился в Instagram.

Актеры дубляжа, которые стали популярными после ролика про озвучку навигатора, сняли новое видео. Соответствующий пост появился в Instagram.

Уже полюбившиеся всем Карен Арутюнов, Альберт Ибрагимов, Аниса Муртаева и Дарья Блохина вновь отправились в совместную поездку. Однако теперь они пытаются "замести следы".

"Пришло время избавиться от него. Он кое-кому мешает <...> мы разделим его на части, разложим в пакеты и вывезем за город <....> мы будем отскребать его с земли, чтобы ничего не осталась", — зловещим тоном сказал актер.

Может показаться, что ребята пытаются избавиться от "тела". Но как оказалось, речь идет о мусорных пакетах и субботнике, передает телеканал "360".

"А после этого мы посадим дерево, сфотографируемся с ним на память. Как вам? Обожаю субботники", — заключил Арутюнов, а его коллеги согласились сделать "все чисто".

Ранее актеры дубляжа "поругались" с навигатором в машине и записали на видео, после ребята сняли ролик с голосовым помощником "ВТБ Онлайн".