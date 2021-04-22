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6:41   22 Апреля 2021
Общество

Подмосковные актеры дубляжа выпустили новый вирусный ролик

Подмосковные актеры дубляжа выпустили новый вирусный ролик

Актеры дубляжа, которые стали популярными после ролика про озвучку навигатора, сняли новое видео. Соответствующий пост появился в Instagram.

Уже полюбившиеся всем Карен Арутюнов, Альберт Ибрагимов, Аниса Муртаева и Дарья Блохина вновь отправились в совместную поездку. Однако теперь они пытаются "замести следы".

"Пришло время избавиться от него. Он кое-кому мешает <...> мы разделим его на части, разложим в пакеты и вывезем за город <....> мы будем отскребать его с земли, чтобы ничего не осталась", — зловещим тоном сказал актер.

Может показаться, что ребята пытаются избавиться от "тела". Но как оказалось, речь идет о мусорных пакетах и субботнике, передает телеканал "360".

"А после этого мы посадим дерево, сфотографируемся с ним на память. Как вам? Обожаю субботники", — заключил Арутюнов, а его коллеги согласились сделать "все чисто".

Ранее актеры дубляжа "поругались" с навигатором в машине и записали на видео, после ребята сняли ролик с голосовым помощником "ВТБ Онлайн".

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#инстаграм #дубляж #Карен Арутюнов #Альберта Ибрагимова

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